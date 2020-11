Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Carrefour Brasil reversera les bénéfices générés les 26 et 27 novembre à des projets promouvant la diversité Reuters • 26/11/2020 à 15:02









SAO PAULO, 26 novembre (Reuters) - Carrefour Brasil CRFB3.SA a annoncé qu'il reverserait les bénéfices générés les 26 et 27 novembre à des projets promouvant la diversité et l'intégration, une décision prise après la mort d'un homme noir frappé par des agents de sécurité jeudi dernier dans l'un de ses magasins. La semaine dernière, la filiale brésilienne du groupe Carrefour SA CARR.PA , basé en France, a reversé les bénéfices obtenus dans le pays au lendemain du décès de Joao Alberto Silveira Freitas survenu le 20 novembre, à l'occasion de la journée de la conscience noire au Brésil. La chaîne de supermarchés maintiendra ses magasins fermés dans le pays jusqu'à 17h00 GMT jeudi afin de former ses employés à la diversité et de lutter contre la discrimination raciale. L'établissement dans lequel l'homme a été tué restera lui aussi fermé jeudi pendant toute la journée, a confirmé Carrefour Brasil, alors que des centaines de personnes manifestent depuis vendredi devant Carrefour pour condamner le meurtre. Le groupe de distriubution a également annoncé la décision d'ajouter une clause aux accords avec ses fournisseurs pour lutter contre le racisme, laquelle pourrait entraîner la résiliation du contrat en cas de son non-respect. Carrefour Brasil annonce également la création d'une commission externe et indépendante chargée de garantir la diversité et l'intégration. (Carolina Mandl, version française Flora Gomez, édité par Jean-Michel Bélot)

Valeurs associées CARREFOUR Euronext Paris -2.02%