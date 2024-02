Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Carrefour: BPA ajusté en hausse de 12% en 2023 information fournie par Cercle Finance • 20/02/2024 à 18:08









(CercleFinance.com) - Carrefour publie un chiffre d'affaires de 94,13 milliards d'euros au titre de l'exercice 2023, un chiffre en hausse de 10,4% en comparable par rapport au précédent exercice.



Le résultat opérationnel courant ressort à 2,26 milliards d'euros, en repli de 4,7%, avec une marge opérationnelle courante légèrement réduite, passant de 2,9% en 2022 à 2,7% en 2023.



Carrefour publie néanmoins un résultat net part du groupe de 1659 ME, en hausse de 23,1% par rapport à 2022 (1348 ME).



En données ajustées, le résultat net part du groupe ressort à 1304 ME (+7,6%), soit un BPA ajusté de 1,83 euro (+12%).



Le dividende ordinaire proposé au titre de l'exercice 2023 s'élève ainsi à 0,87 euro par action, en hausse de +55% par rapport à 0,56 euro en 2022.



'En 2023, Carrefour confirme la solidité de son modèle, dans un contexte d'inflation élevée en Europe, et continue d'améliorer ses performances économiques', a commenté Alexandre Bompard, le p.d.-g.



Selon lui, 'Carrefour aborde cette nouvelle année avec confiance, et poursuit sa trajectoire vers les objectifs fixés pour 2026'.





Valeurs associées CARREFOUR Euronext Paris +2.45%