Carrefour : bondit vers 13,8E, peut rapidement tester 14E

(CercleFinance.com) - Carrefour rebondit sur 13,12E et remonte vers 13,8E et revient au même niveau que le 21 juillet. Le prochain objectif se situe vers 14/14,1E, ensuite, guère d'obstacles avant 14,6/14,8E, son zénith du 23 mai.

Valeurs associées CARREFOUR Euronext Paris +4.08%