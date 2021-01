Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Carrefour : bondit de +10% vers 17,2E, objectif 17,7E ? Cercle Finance • 13/01/2021 à 10:41









(CercleFinance.com) - Carrefour bondit de +10% vers 17,2E et pulvérise la résistance des 16,65E, l'ex-zénith du 5 mars 2020. Le prochain objectif serait le zénith de 17,7E de fin juillet 2019. L'ouverture d'un 'gap' au-dessus de 15,57E résulte de l'anticipation d'un projet de rapprochement amical proposé par le groupe de distribution alimentaire canadien Couche­-Tard qui compte plus de 9200 magasins majoritairement situés en Amérique du Nord et plus particulièrement dans les stations service.

Valeurs associées CARREFOUR Euronext Paris +9.09%