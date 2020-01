Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Carrefour : blockchain étendue au saumon frais FQC Cercle Finance • 29/01/2020 à 14:07









(CercleFinance.com) - Carrefour annonce poursuivre le déploiement de la blockchain en l'appliquant au saumon frais Filière Qualité Carrefour (FQC), avec pour objectif de garantir une traçabilité complète de 100% du produit d'ici le second semestre. Cette FQC s'appuie sur le savoir-faire du producteur Leroy qui suit le saumon de l'oeuf jusqu'au produit fini et s'inscrit dans une démarche responsable, renforcée par la certification ASC (Aquaculture Stewardship Council). Grâce à un QR Code présent sur l'étiquette, les consommateurs peuvent accéder par l'intermédiaire de leur smartphone à une interface regroupant de nombreuses informations sur le parcours du produit depuis le lieu d'élevage jusqu'à sa mise en rayon.

