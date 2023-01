Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Carrefour: bien orienté avec des propos d'analyste information fournie par Cercle Finance • 16/01/2023 à 13:30









(CercleFinance.com) - Carrefour grimpe de près de 5% et signe ainsi la plus forte hausse du CAC40, soutenu par des propos de brokers plutôt favorables, comme ceux d'UBS pour qui 'les performances en termes de CA pour l'exercice 2022 devraient être solides et conformes aux attentes'.



'Alors que les marges en France devraient se montrer stables, celles au niveau européen seront probablement au centre des préoccupations', prévient-t-il néanmoins, confirmant son conseil 'neutre' et son objectif de cours de 17,5 euros sur le titre.



Affichant lui aussi une position 'neutre' sur Carrefour, Invest Securities remonte son objectif de cours de 17,7 à 18 euros, tout en reconnaissant que le retour au premier plan de l'inflation alimentaire en Europe n'a pas créé le contexte positif pressenti début 2022.



Dans ce contexte, 'la stratégie du groupe n'est pas en cause', estime le bureau d'études qui souligne que 'le vrai problème pour 2023 est que Carrefour reste trop tributaire de multiples conditions exogènes qui lui échappent'.





Valeurs associées CARREFOUR Euronext Paris +4.41%