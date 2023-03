Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Carrefour: avec Rakuten pour développer le e-commerce information fournie par Cercle Finance • 14/03/2023 à 17:10









(CercleFinance.com) - Carrefour annonce l'ouverture en avril, du nouveau magasin virtuel sur la marketplace du site Rakuten.



En choisissant Rakuten, Carrefour mise sur la force d'une marketplace, avec 15 millions de visiteurs par mois, et son écosystème de services pour accroître ses ventes en ligne. Ce partenariat permettra également à Carrefour d'intégrer le programme d'affiliation de Rakuten.



Carrefour apportera à Rakuten son expertise dans le domaine omnicanal, la largeur de ses gammes, offres et produits non alimentaires.



En s'associant, les deux partenaires ambitionnent de trouver de nouveaux relais de croissance digitale sur le long terme pour renforcer leurs parts de marché.



' Nous allons pouvoir nous appuyer sur le site et le trafic de Rakuten pour démultiplier notre présence auprès des clients ', souligne déclare Elodie Perthuisot, directrice e-commerce, data et transformation digitale du groupe Carrefour.





Valeurs associées CARREFOUR Euronext Paris +1.22%