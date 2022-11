Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Carrefour: augmente une émission obligataire information fournie par Cercle Finance • 21/11/2022 à 17:55









(CercleFinance.com) - Carrefour annonce avoir augmenté avec succès son émission obligataire ' Sustainability-Linked ' récente pour un montant de 350 millions d'euros. Le groupe porte le montant total de la souche à 850 millions d'euros.



La transaction permet à Carrefour de réduire le coût moyen de sa dernière obligation octobre 2028, tout en allongeant la maturité moyenne de sa dette.



Carrefour affectera le produit net de l'émission de ces Obligations aux besoins généraux de l'entreprise.





