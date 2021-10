Carrefour : Auchan n'est pas à vendre

AOF - EN SAVOIR PLUS

(AOF) - Samedi dernier dans la Voix du Nord, Barthélémy Guislain, président de l'AFM, principal propriétaire d'Auchan, a déclaré : "Nous pouvons discuter d'alliances ou de partenariats, nous l'avons toujours fait, mais une chose est certaine : nous ne vendrons jamais Auchan !" Le dirigeant a réagi à l'article du Monde selon lequel Auchan et Carrefour pourraient se rapprocher.

