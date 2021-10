Carrefour : Auchan a d'abord discuté avec le SPAC de Xaviel Niel et Matthieu Pigasse

(AOF) - Auchan a discuté avec le SPAC de Xaviel Niel et Matthieu Pigasse avant sa tentative de rapprochement avortée avec Carrefour, a révélé Reuters mardi soir. Les discussions entre la famille Mulliez, propriétaire du groupe de distribution, et 2MX Organic, SPAC lancé en décembre dernier, ont eu lieu au cours de l'été, a indiqué l'agence de presse. Cette dernière souligne qu'une telle alliance aurait fourni à Auchan une cotation sur les marchés d'actions susceptible de faciliter des fusions et de lever des fonds pour réorganiser son activité essentiellement tournée sur les hypermarchés.

Les discussions ont buté sur la décision d'Auchan de rechercher un rapprochement industriel avec Carrefour afin de générer des économies et des synergies dans les achats, a précisé Reuters.

AOF - EN SAVOIR PLUS