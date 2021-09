Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Carrefour : Arthur Sadoun coopté au conseil d'administration information fournie par Cercle Finance • 07/09/2021 à 08:53









(CercleFinance.com) - Carrefour fait part de la démission d'Alexandre Arnault et de Nicolas Bazire de son conseil d'administration, ainsi que de la cooptation, sur la recommandation de son comité de gouvernance, d'Arthur Sadoun en tant que nouvel administrateur. Il est coopté en tant que membre indépendant, pour la durée du mandat restant à courir de Nicolas Bazire, soit jusqu'à l'issue de l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes 2023 du groupe de distribution. Arthur Sadoun a pris ses fonctions actuelles de président du directoire de Publicis Groupe le 1er juin 2017. Il avait rejoint le groupe de communication fin 2006, en tant que CEO de Publicis Conseil, vaisseau amiral du groupe.

Valeurs associées CARREFOUR Euronext Paris -0.19%