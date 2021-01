Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Carrefour : approché par Alimentation Couche­-Tard Cercle Finance • 13/01/2021 à 08:02









(CercleFinance.com) - Dans un communiqué laconique, Carrefour indique avoir été approché, dans une démarche amicale, par le groupe Alimentation Couche­-Tard pour un projet de rapprochement. 'Les discussions sont très préliminaires', précise le géant de la grande distribution. Groupe canadien, Alimentation Couche­-Tard comptait 9261 magasins d'accommodation en Amérique du Nord au 11 octobre dernier, dont la grande majorité offrait du carburant, ainsi qu'un réseau de vente au détail présent dans plusieurs pays d'Europe du Nord et de l'Est.

Valeurs associées CARREFOUR Euronext Paris +8.70%