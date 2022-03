Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Carrefour: anticipe la baisse promise du prix du carburant information fournie par Cercle Finance • 24/03/2022 à 12:54









(CercleFinance.com) - Carrefour annonce anticiper la réduction de 15 centimes par litre de carburant promise par le gouvernement à compter du 1er avril.



Ainsi, du 25 au 31 mars, Carrefour créditera la carte de fidélité de ses clients de 15 centimes par litre de carburant acheté (dans la limite de 99 litres). La somme sera ensuite déduite de leur facture lors de leur passage en caisse.





