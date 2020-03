Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Carrefour : annonce plusieurs services liés à la crise Cercle Finance • 24/03/2020 à 09:51









(CercleFinance.com) - Le groupe Carrefour annonce ce jour le lancement de plusieurs services pour aider ses clients à faire face à la crise du coronavirus. Carrefour crée ainsi un nouveau service e-commerce, 'Les Essentiels Carrefour', pour permettre à ses clients de commander des paniers de produits alimentaires basiques. Il propose également un nouveau service de commande par téléphone pour les personnes âgées et le personnel soignant, un service en ligne de livraison express dédié au personnel soignant baptisé #TousAvecVous, ainsi que des paniers repas gratuits pour les routiers dans tous ses Hypermarchés.

Valeurs associées CARREFOUR Euronext Paris +2.58%