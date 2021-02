Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Carrefour : annonce plusieurs nominations au sein du Groupe Cercle Finance • 24/02/2021 à 15:16









(CercleFinance.com) - Le groupe annonce la nomination de Julien Munch au poste de Directeur Exécutif Carrefour Roumanie à compter du 1er mars 2021. Julien Munch succède à Jean Richard de Latour, actuellement CEO Roumanie, nommé Directeur Négociation Marques Internationales groupe. Julien Munch a rejoint le Groupe Fnac-Darty en 2017, d'abord comme Directeur du Magasin de Montparnasse, puis comme Directeur Réseau Fnac Paris. Jean Richard de Latour a occupé ensuite les postes de Directeur du Cabinet du Président-Directeur Général puis Directeur Opérationnel Hypermarchés en France avant d'être CEO Roumanie.

