Carrefour annonce l'acquisition de l'enseigne Bio c'Bon

PARIS, 2 novembre (Reuters) - Carrefour CARR.PA a annoncé lundi l'acquisition pour 60 millions d'euros de l'enseigne française "Bio c'Bon", placée en redressement judiciaire en septembre dernier, qui vient "conforter son ambition de devenir le leader du bio et de la transition alimentaire pour tous". Le groupe, qui précise dans un communiqué que son offre de reprise a été retenue par le Tribunal de commerce de Paris, dit s'être engagé à "préserver l'emploi de plus de 1.000 salariés Bio c'Bon, soit la quasi-totalité de l'effectif actuel". (Jean-Stéphane Brosse, édité par Henri-Pierre André)

Valeurs associées CARREFOUR Euronext Paris +1.20%