Carrefour : Agache solde sa participation dans le groupe

(CercleFinance.com) - Le groupe Agache a annoncé aujourd'hui sa décision de céder le solde de sa participation dans le Groupe Carrefour, rapporte ce soir Carrefour. Cette annonce finalise ainsi le mouvement de sortie progressive du capital initié en septembre 2020. ' Agache a accompagné l'histoire du groupe Carrefour avec constance pendant 14 ans. Depuis mon arrivée, j'ai pu compter sur la confiance et le soutien sans faille de Bernard Arnault à chaque étape de la transformation du Groupe. Je tiens à l'en remercier très personnellement', a commenté Alexandre Bompard, Président Directeur-Général du Groupe Carrefour.

Valeurs associées CARREFOUR Euronext Paris -0.35%