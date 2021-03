Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Carrefour : acquisition des magasins Supersol finalisée Cercle Finance • 15/03/2021 à 08:55









(CercleFinance.com) - Carrefour annonce la finalisation de l'acquisition des magasins Supersol en Espagne, soit 172 magasins de proximité et supermarchés, situés principalement en Andalousie et dans la région de Madrid, pour une valeur d'entreprise finale de 78 millions d'euros. Le distributeur français consolide ainsi sa position de numéro 2 en Espagne, en diversifiant son parc et en renforçant sa présence dans les formats de croissance. L'acquisition contribuera aussi au développement et à l'extension du e-commerce alimentaire. Carrefour procédera aux conversions aux enseignes Carrefour (Express, Market et Supeco) avant fin 2021. Cette acquisition devrait se traduire, pour Carrefour Espagne, par un EBITDA post-IFRS 16 additionnel d'environ 50 millions d'euros à horizon 2023.

Valeurs associées CARREFOUR Euronext Paris +0.92%