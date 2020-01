Carrefour : acquisition de Potager City

(CercleFinance.com) - Le Groupe annonce l'acquisition de la start-up Potager City, leader de la livraison par abonnement en ligne de paniers de fruits et légumes extra-frais et de saison.

Potager City propose différentes formules de box de fruits et légumes, livrées en point-relais ou en entreprise. La start-up a bâti un réseau de plus de 750 producteurs locaux, maraîchers et arboriculteurs partenaires.

La start-up, basée à Lyon, emploie 110 personnes et livre 350 villes en France à travers 7 bases logistiques et un maillage de plus de 3 300 points de retrait.