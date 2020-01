Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Carrefour : acquisition de Dejbox Cercle Finance • 06/01/2020 à 08:54









(CercleFinance.com) - Carrefour annonce l'acquisition de Dejbox, pionnier de la livraison de déjeuners pour les salariés situés en zones périurbaines, étendant ainsi son offre en e-commerce alimentaire à de nouveaux segments. Les termes financiers de la transaction ne sont pas précisés. Solution de cantine digitale destinée aux salariés des entreprises, Dejbox leur permet de se faire livrer gratuitement au bureau leur déjeuner, avec un large choix de plats frais, cuisinés et de saison pour le prix d'un titre restaurant. Présente à Lille, Lyon, Paris, Bordeaux, Nantes et Grenoble mais aussi dans des centaines d'autres villes et communes environnantes, Dejbox livre chaque mois plus de 400.000 repas, grâce à plus de 300 collaborateurs dont 140 préparateurs livreurs salariés.

Valeurs associées CARREFOUR Euronext Paris -1.73%