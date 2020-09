Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Carrefour : accords pour de nouvelles filières biologiques Cercle Finance • 22/09/2020 à 14:17









(CercleFinance.com) - Carrefour annonce la signature de trois accords de partenariat avec six coopératives françaises (Fermes Bio, Agribio Union, Bio Sud, Union Bio Sud Est, Coop drômoise de céréales, Cavac) et trois industriels (Alpina Savoie, Celnat et Cavac) pour sa marque Bio. Le groupe de distribution élargit ainsi encore son offre de produits bio français au sein de la catégorie épicerie, avec par exemple des pâtes bio fabriquées en Savoie avec du blé cultivé dans le Sud de la France. Ces contrats multipartites engagent l'enseigne envers les industriels et les producteurs sur un volume défini de matière première ainsi que de produits finis pour une durée de trois ans minimum, renouvelable.

