Carrefour : accord pour l'acquisition de Wellcome Taiwan

(CercleFinance.com) - Carrefour annonce avoir conclu un accord avec Dairy Farm pour acquérir Wellcome Taiwan, transaction portant sur 224 magasins de proximité et un entrepôt, pour une valeur d'entreprise de 97 millions d'euros et un chiffre d'affaires HT d'environ 390 millions en 2019. 'Cette acquisition, réalisée dans des conditions attractives, permet à Carrefour d'accélérer son développement à Taïwan dans le format de proximité, en forte croissance', explique le Français, qui deviendra ainsi le numéro deux local sur ce format. La transaction est soumise aux conditions usuelles et sa finalisation est attendue d'ici fin 2020. Le géant de la distribution alimentaire prévoit ensuite de convertir les magasins sous enseignes Market ou Carrefour premium.

