Carrefour: accord de franchise avec Yenot Bitan en Israël

(CercleFinance.com) - Carrefour a fait part dimanche matin d'un nouvel accord de franchise pour renforcer sa présence à l'international, un accord conclu en Israël avec Electra Consumer Products et sa filiale acquise en 2021 Yenot Bitan.



Grâce à ce partenariat, les enseignes Carrefour arriveront en Israël avant la fin de l'année 2022 et permettront à tous les magasins Yenot Bitan, plus de 150 à ce jour, d'avoir accès aux produits de marque Carrefour avant l'été.



'L'arrivée de Carrefour en Israël contribuera de manière significative à améliorer l'expérience d'achat locale ainsi que le pouvoir d'achat des clients avec les meilleures offres à des prix plus abordables' commente-t-on chez Carrefour.





