Carrefour : accord avec des éleveurs bovins du Grand Est

(CercleFinance.com) - Carrefour a fait part de la signature d'un accord régional avec des éleveurs bovins Label Rouge de la région Grand Est, pour proposer aux consommateurs de la viande bovine issue de la Filière Qualité Carrefour (FQC) répondant à un cahier des charges strict. Dans ce cadre, le groupe de distribution alimentaire s'engage, à travers ce partenariat bipartite inédit (éleveurs et Carrefour) sur trois ans, à garantir une totale transparence des valeurs payées par l'enseigne aux producteurs. L'accord leur donne des garanties de volumes sur plusieurs années et une plus juste rémunération, grâce à un prix d'achat fixé conjointement en tenant compte des coûts de production, des prix des produits agricoles sur le marché et de leur évolution.

