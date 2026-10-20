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Carrefour abaisse ses objectifs annuels après les violences et pillages en France
information fournie par Reuters 20/10/2026 à 17:47

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Carrefour CARR.PA a abaissé mardi ses objectifs financiers annuels à la suite "de la dégradation de la situation sociale et sécuritaire" en France, le géant français de la grande distribution évaluant que les violences et pillages en marge des manifestations le weekend dernier ont touché un "nombre important" de magasins et placé ses équipes et partenaires dans des "situations particulièrement difficiles".

Au cours du weekend des 17 et 18 octobre dans nombre de villes françaises, des violences et des pillages ont éclaté en marge de manifestations où se mêlaient revendications des lycéens et mécontentement face au coût de la vie. En réponse à l'escalade des tensions, le gouvernement a instauré dès lundi des couvre-feux localisés et partiels dans certaines zones urbaines.

"L’incertitude sur la dynamique de consommation et les conditions d’ouverture de nos points de vente est élevée. Alors que nous entrons dans une période de fin d’année critique pour le commerce, cette situation pèse de manière significative sur la consommation, déjà fragilisée par la hausse des coûts de l'énergie, et affecte l'exploitation de nos magasins", a déclaré dans un communiqué Alexandre Bompard, président-directeur général de Carrefour.

Le groupe anticipe ainsi désormais un résultat opérationnel courant (ROC) en croissance avec une marge opérationnelle en progression de 0 à 15 pbs, contre +25 pbs précédemment, et un résultat net ajusté par action stable ou en légère croissance, contre une croissance dans le haut de la fourchette à un chiffre anticipé auparavant.

Invoquant une baisse de la fréquentation, une réduction des horaires d’ouverture en raison des couvre-feux et une hausse des coûts d’exploitation liés à la sécurité et à la logistique en France, le groupe de la grande distribution dit également viser un cash-flow libre net en léger repli en 2026, alors que la métrique était auparavant attendue en "légère croissance" sur l'exercice.

Le groupe réduit également ses investissements en France d’ici la fin de l’année et vise désormais un CAPEX annuel de 1,6 milliard d'euros, contre 1,7 milliard d'euros précédemment.

Sur le troisième trimestre de son exercice, Carrefour affiche un chiffre d'affaires en progression de 2,3% sur un an à magasins comparables, à 22,69 milliards d'euros, légèrement en-deçà des attentes des analystes qui tablaient sur 22,71 milliards d'euros selon un consensus compilé par Carrefour.

En France, Carrefour fait état d'un chiffre d'affaires de 11,90 milliards d'euros, en progression annuelle de 1,2%, alors que les analystes attendaient en moyenne 11,87 milliards d'euros, selon le consensus.

(Rédigé par Etienne Breban, édité par Augustin Turpin)

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