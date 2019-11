CARREFOUR a achevé son offre de rachat d'obligations

(AOF) - Carrefour a dévoilé le résultat de son offre de rachat d'obligations lancée le 14 novembre 2019. Cette offre de rachat portait sur deux souches obligataires. La première

était d'un milliard d'euros d'obligations assorties d'un coupon de 4% et arrivant à échéance le 9 avril 2020 et la seconde, d'un milliard d'euros d'obligations assorties d'un coupon de 3,875 % et arrivant à échéance le 25 avril 2021.

A l'expiration de l'offre de rachat, un montant nominal cumulé de 326 775 000 euros d'obligations a été apporté à Carrefour et accepté, dont 198 085 000 euros d'obligations 2020 et 128 690 000 euros d'obligations 2021.

Le règlement de l'offre de rachat est prévu le 26 novembre 2019.

A l'issue de cette opération, le montant nominal restant en circulation s'élèvera à 801 915 000 euros pour les obligations 2020 et 871 310 000 euros pour les obligations 2021.

Cette opération a été réalisée avec succès et s'inscrit dans le cadre d'une gestion dynamique de la part de Carrefour, visant à optimiser ses coûts de financement et sa structure de bilan.