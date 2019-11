Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Carrefour : 4ème séance de repli, support à 15,20E Cercle Finance • 11/11/2019 à 17:41









(CercleFinance.com) - Carrefour aligne une 4ème séance de repli: le titre se rapproche du 1er support à 15,20E et le second, plus crucial se situe vers 14,9E (ex-plancher des 8 et 10 octobre).

Valeurs associées CARREFOUR Euronext Paris -1.22%