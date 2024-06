Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Carrefour: 29 millions d'actions rachetées sur trois mois information fournie par Cercle Finance • 18/06/2024 à 07:25









(CercleFinance.com) - Dans le cadre de son programme de rachat d'actions pour 700 millions d'euros annoncé le 20 février, Carrefour indique que 29 millions d'actions ont été rachetées entre le 4 mars et le 3 juin, pour un montant total de 428 millions d'euros.



Le géant de la distribution précise que ces rachats de titres se sont composés de quatre millions d'actions rachetées à un prix moyen de 15,68 euros, et de 25 millions acquises auprès de Galfa pour un montant de 365 millions d'euros.



Carrefour a confié à un prestataire de service d'investissement un mandat de rachat d'actions pour poursuivre le programme, la nouvelle période d'achat s'ouvrant ce 18 juin. Les actions ainsi rachetées seront conservées en vue de leur annulation future.





