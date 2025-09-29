Carnival revoit à la hausse ses prévisions de bénéfices annuels en raison de la bonne tenue de la demande de croisières

Carnival Corp CCL.N CCL.L a revu à la hausse ses prévisions annuelles de bénéfices, misant sur une forte demande ainsi que sur le prix des billets pour ses croisières, même si les incertitudes macroéconomiques jettent une ombre sur les dépenses de consommation.

Les opérateurs de croisières, dont Carnival et son rival Royal Caribbean Group RCL.N , se sont lancés dans une course pour offrir des expériences uniques et privées en élargissant leur portefeuille afin de répondre à la forte demande de destinations exclusives.

Carnival a investi 600 millions de dollars dans Celebration Key, un ambitieux complexe hôtelier privé à Grand Bahama, afin de maintenir son avantage concurrentiel, tandis que les forfaits groupés, les avantages tels que les boissons, le Wi-Fi et les excursions ont encouragé les clients à dépenser plus à bord, ce qui a permis d'augmenter les recettes.

"La croissance des réservations de croisières continue de dépasser celle des compagnies aériennes et des hôtels, même après plusieurs années de surperformance", a déclaré Michael Gunther, vice-président et directeur des études du cabinet d'études Consumer Edge.

Le directeur général de Carnival, Josh Weinstein, a déclaré que près de la moitié de l'année 2026 avait été réservée et que cela correspondait aux niveaux records de 2025 "à des prix historiquement élevés" pour ses segments Amérique du Nord et Europe

"En ce qui concerne l'avenir, l'année 2027 a déjà pris un excellent départ, avec des volumes de réservation record au cours du troisième trimestre", a ajouté Weinstein.

Les croisiéristes sont toujours confrontés au risque de voir les consommateurs réduire leurs dépenses discrétionnaires, alors que les pressions inflationnistes et l'incertitude liée aux tarifs pèsent sur les budgets de voyage, tout en étant aux prises avec des coûts de carburant plus élevés.

Les actions de la société, qui ont augmenté d'environ 23 % cette année, étaient en baisse d'environ 3 % dans les premiers échanges.

La société prévoit pour l'exercice 2025 un bénéfice ajusté par action d'environ 2,14 dollars, en hausse par rapport à ses prévisions antérieures d'environ 1,97 dollar.

Le croisiériste a déclaré un bénéfice ajusté par action de 1,43 $ pour le trimestre clos le 31 août, dépassant les estimations des analystes de 1,32 $, selon les données compilées par LSEG.

La société a également enregistré des ventes trimestrielles de 8,15 milliards de dollars, par rapport aux estimations des analystes de 8,10 milliards de dollars.