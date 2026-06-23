Carnival prévoit pour le trimestre en cours un bénéfice inférieur aux estimations en raison de la hausse des coûts du carburant

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'un graphique et de détails sur les prévisions et les résultats du paragraphe 5)

Carnival Corp CCL.N a annoncé mardi des prévisions de bénéfice pour le troisième trimestre inférieur aux estimations, les coûts élevés du carburant et les tensions géopolitiques continuant à peser sur ses marges, ce qui a entraîné une baisse d'environ 8% de son cours en début de séance.

Les opérateurs de croisières, fortement dépendants du fioul et du gazole marin, sont confrontés à un environnement d’exploitation plus difficile depuis que le conflit au Moyen-Orient a exacerbé les craintes d’une perturbation prolongée de l’approvisionnement.

Carnival a également publié un chiffre d’affaires du deuxième trimestre inférieur aux attentes et a indiqué que l’instabilité géopolitique avait pesé sur les réservations, en particulier pour les itinéraires européens en Méditerranée, les plus proches du conflit.

Carnival – le seul grand opérateur de croisières américain qui, en règle générale, ne couvre pas ses risques liés au carburant – a déclaré avoir « surmonté des vents contraires géopolitiques extrêmes et une hausse de près de 30% des coûts de carburant » au cours du trimestre.

Son chiffre d’affaires de 6,66 milliards de dollars pour le trimestre clos le 31 mai s’est révélé inférieur aux estimations, qui s’élevaient à 6,69 milliards de dollars.

Cependant, Carnival a indiqué que son taux de réservation pour le second semestre était supérieur à celui de l’année dernière, grâce à une forte demande de la part des voyageurs les plus aisés. “Nous affichons désormais un taux de réservation de 93% pour l’année, avec un stock restant à vendre inférieur à celui de la même période l’année dernière, et nous sommes en bonne voie pour enregistrer des rendements nets records au second semestre 2026”, a déclaré le directeur général Josh Weinstein.

La société prévoit un bénéfice par action ajusté trimestriel d’environ 1,35 dollar, contre des estimations des analystes de 1,42 dollar, selon les données compilées par LSEG.

Elle prévoit que les coûts annuels ajustés des croisières, hors carburant, s’élèveront à environ 2,4% à taux directeur constant, contre une prévision antérieure de 3,1%.

Les actions de ses concurrents Royal Caribbean et Norwegian Cruise Line Holdings, qui ont également fait état de pressions liées aux coûts du carburant lors de la publication de leurs résultats du premier trimestre, ont reculé respectivement d’environ 5% et 2%.