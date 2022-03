Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Carnival: en retrait après ses résultats trimestriels information fournie par Cercle Finance • 22/03/2022 à 14:59









(CercleFinance.com) - Carnival cède 1% sur les premiers échanges à Wall Street, après la publication par le croisiériste d'une perte nette ajustée de 1,9 milliard de dollars au titre de son premier trimestre 2021-22, reflétant l'impact de la crise sanitaire sur le secteur du tourisme.



'Les passagers transportés ont augmenté de près de 20% par rapport au trimestre précédent, tandis que le chiffre d'affaires par jour de croisière passager s'est accru, entraînant une amélioration de l'EBITDA ajusté', souligne toutefois le CEO Arnold Donald.



Carnival s'attend à ce que la flotte complète de chaque marque revienne en activité pour la saison estivale, période de l'année habituellement la plus rentable, et estime que l'EBITDA ajusté mensuel deviendra positif au début de sa saison estivale.





Valeurs associées CARNIVAL LSE -0.12%