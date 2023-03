Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Carnival: dans le vert après ses trimestriels information fournie par Cercle Finance • 27/03/2023 à 15:58









(CercleFinance.com) - Carnival gagne 2% à Londres après la publication, au titre de son premier trimestre 2023, d'une perte nette ajustée de 690 millions de dollars, soit 55 cents par action, meilleure donc que sa fourchette de prévisions qui allait de 750 à 850 millions de dollars.



L'EBITDA ajusté du croisiériste s'est établi à 382 millions de dollars, dépassant sa fourchette-cible de 250-350 millions malgré l'incidence défavorable des prix du carburant et des taux de change, pour des revenus à 4,4 milliards, soit 95% du niveau de 2019.



Carnival se dit 'très encouragé par l'amélioration de l'environnement de la demande, stimulée par un début précoce de la saison sur des volumes de réservations très élevés du Black Friday et du Cyber Monday'.



Pour l'ensemble de l'année 2023, la compagnie indique prévoir un EBITDA ajusté compris entre 3,9 à 4,1 milliards de dollars, avec des taux d'occupation de ses navires de retour à leurs niveaux historiques cet été.





Valeurs associées CARNIVAL LSE +1.82%