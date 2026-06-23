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Carnival Corp recule après avoir annoncé des prévisions de bénéfice pour le troisième trimestre inférieures aux estimations
information fournie par Reuters 23/06/2026 à 15:59

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

23 juin - ** L'action de l'opérateur de croisières Carnival Corp

CCL.N recule d'environ 8% à 27,74 dollars ** La société prévoit un bénéfice au troisième trimestre inférieur aux estimations, car l'impact persistant de la hausse des prix du carburant continue de peser sur les marges de l'opérateur de croisières dans un contexte de tensions géopolitiques

** La société table sur un BPA ajusté d’environ 1,35 $ au troisième trimestre, contre des estimations des analystes de 1,42 $ – données compilées par LSEG

** La société annonce un chiffre d'affaires de 6,67 milliards de dollars au deuxième trimestre, légèrement en deçà des estimations de 6,69 milliards de dollars

** Affiche un BPA ajusté de 41 cents au deuxième trimestre, contre des estimations de 35 cents

** La société indique avoir "surmonté des vents contraires géopolitiques extrêmes et une hausse de près de 30% des coûts de carburant" au deuxième trimestre

** Les actions de ses concurrents Norwegian Cruise Line Holding NCLH.N ont reculé d’environ 2% et celles de Royal Caribbean RCL.N de 5% après la publication des résultats, dans un contexte de baisse générale de la Bourse .N

** À la clôture d’hier, CCL affichait une baisse d’environ 11% depuis le début de l’année

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