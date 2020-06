Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Carnival : arrêt de croisières prolongé jusqu'à fin septembre Cercle Finance • 22/06/2020 à 15:48









(CercleFinance.com) - Carnival Cruise Line, compagnie maritime filiale de Carnival, annonce une prolongation de sa pause opérationnelle en Amérique du Nord jusqu'au 30 septembre prochain, annulant ainsi l'ensemble des croisières qui restaient prévues jusqu'à cette date. Le croisiériste rappelle qu'il a interrompu ses activités le 13 mars dernier, pour une période initiale de 30 jours qui a ensuite été reconduite à trois reprises, en raison des défis en termes de santé publique posés par la pandémie de Covid-19. Carnival ajoute qu'il achève actuellement le rapatriement de près de 29.000 membres d'équipage qui servent sur sa flotte composée de 27 navires, vers les plus de 100 nations dont ils sont les ressortissants.

Valeurs associées CARNIVAL Tradegate -6.40% CARNIVAL LSE -100.00% CARNIVAL NYSE -4.65%