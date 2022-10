Carmila voit ses loyers nets augmenter de 23% sur les 9 premiers mois de 2022

(AOF) - Sur les 9 premiers mois de 2022, la foncière de Carrefour, Carmila a enregistré une progression de 2% des revenus locatifs à 268,9 millions d'euros et de 23% des loyers nets à 253,6 millions. Sur les neuf premiers mois 2022, le chiffre d'affaires des commerçants est au niveau des neuf premiers mois 2019 (101%). Au troisième trimestre 2022, le chiffre d'affaires des commerçants a atteint 103% du niveau de la même période en 2019. La fréquentation s'établit à 92% en moyenne du niveau des neuf premiers mois de 2019, mais s'est progressivement améliorée entre janvier et septembre 2022.

Soutenus par l'attractivité des hypermarchés Carrefour, les centres Carmila continuent de surperformer par rapport à la moyenne du secteur en termes de fréquentation (+5 points en France).

Par rapport aux neuf premiers mois 2021, la fréquentation est en forte hausse (+13%), en raison des fermetures administratives du premier semestre 2021. Le chiffre d'affaires des commerçants est également en forte hausse par rapport à 2021 (+30%).

A fin septembre 2022, la base locative à périmètre constant est en hausse de +3,9% par rapport à fin septembre 2021 (+2,1% à périmètre courant, intégrant notamment la cession d'un portefeuille de six actifs en France). Cette hausse à périmètre constant s'explique par la croissance de l'activité (réduction de la vacance, réversion positive, projets de transformation), ainsi que par un effet indexation d'environ +3%.

Le taux d'occupation financier s'établit à 96,0% à fin septembre 2022, en progression de +30 points de base par rapport à fin septembre 2021.

Comme indiqué le 27 juillet 2022, en raison de la normalisation plus rapide que prévue de l'activité et de la croissance organique, y compris l'effet indexation, Carmila anticipe une croissance du résultat récurrent par action de +20% en 2022 par rapport à 2021.

Cette anticipation prend comme hypothèse l'absence de mesures restrictives liées à la crise sanitaire au quatrième trimestre 2022.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points clés

- Troisième foncière de commerce d’Europe continentale gérant un réseau de centres commerciaux, implantés autour d’hypermarchés Carrefour dans les villes moyennes ;

- Portefeuille immobilier d’une valeur de 6,21 Mds€, à 72,2 % en France, 22,1 % en Espagne et 5,7 % en Italie ;

- Modèle d’affaires de positionnement comme incubateur & plateforme omnicanale pour les commerçants, leader de la transition durable et diversfiée ;

- Capital contrôlé à 35,51 % par Carrefour et Prédica avec 9,64 % des titres, Marie Cheval étant présidente-directrice générale du conseil de 13 administrateurs ;

- Bilan maîtrisé avec 3,3 Mds€ de capitaux propres mais, à fin juin, effet de levier encore élevé à 8 et ratio OTV de 36,9 %.

Enjeux

- Plan stratégique 2026 fondé sur le multicanal, le numérique et la neutralité carbone : croissance annuelle de 10 % du résultat récurrent par action en 2022 et 2023 - initiatives de croissance « Building sustainable growth» : 30 M€ additionnels au résultat net apportés à part égale par l’incubateur et services aux commerçants, Next Tower et Carmila Retail Development - ratio d’endettement LTV de 40 % - rotation d’actifs : cessions de 200 M€ en 2022 et 2023 réinvestie dans l’activité et la distribution aux actionnaires ;

- Stratégie d'innovation au service de l’offre multicanale, les expérimentations étant menées à partir des données analysées en coopération avec Carrefour ;

- Stratégie environnementale : zéro émission nette en 2030 pour les scopes 1 et 2, contribution positive en 2040 - réduction de 40 % de la consommation énergétique en 2030, vs 2019 - valorisation des déchets à 100 % et résilience climatique de tous les bâtiments en 2025 ;

- Initiatives de croissance « Building sustainable growth » - incubateur omnicanal, Next Tower et Carmila Retail Development- 30 M€ additionnels au résultat net ;

- Pipeline de 40 petits projets de restructuration (33 en France, 6 en Espagne et 1 en Italie) pour 2022 et revue en cours des 5 projets majeurs d’extension, débutant à partir de 2023 en raison de l’inflation de l’énergie et des matières premières.

Défis

- Evolution de l’actif net par action, à comparer au cours de Bourse, de 24,59 € à fin juin ;

- Indicateurs à surveiller : taux de recouvrement des loyers (95,8 % à fin juin) et taux de vacance des locaux (3,7 %) ;

- Après une hausse de 35 % des loyers net et de 59 % du bénéfice net au 1 er semestre, relèvement de l’objectif 2022 d’un résultat récurrent par action en croissance de + 20 % ;

- Dividende annuel d’au moins 1 euro par action de 2022 à 2026, avec une cible de taux de distribution de 75 % et rachats d’actions.

Les foncières face à un marché du bureau moins porteur

En 2021, la demande placée (surfaces louées ou achetées par des utilisateurs) en Ile-de-France demeurait 22 % en deçà de son niveau de pré-crise sanitaire (2,38 millions en 2019), malgré le rebond (+ 32 %, à 1,85 million) engagé au second semestre. Elle est retombée à son niveau de 2013, loin du record de 2017 (2,63 millions). En revanche, au dernier trimestre 2021, l'offre immédiate (stock de bureaux vides) était au plus haut depuis sept ans, à 4 millions de mètres carrés. L'impact du télétravail est difficile à évaluer et il va s'étaler sur plusieurs années, à mesure de l'échéance des baux (durées fermes de trois, six ou neuf ans) et des décisions de déménagement des entreprises. Cette classe d'actifs présente néanmoins l'avantage d'offrir des loyers protégés de l'inflation par l'indexation. En France, l'indice ILAT (Indice des Loyers des Activités Tertiaires) prend, en effet, en compte l'inflation (50 %), les coûts de construction (25 %) et le PIB.