Carmila vise un TCAM de 2 à 4% de son BPA récurrent sur 2027-2031

Présentant son plan stratégique 2027-2031 en amont de sa journée investisseurs, la société d'immobilier commercial Carmila indique viser un taux de croissance annuel moyen (TCAM) du résultat net récurrent par action de 2% à 4% entre 2027 et 2031.

Ces prévisions reposent sur une augmentation des revenus locatifs nets et une amélioration de la marge d'EBITDA de 25 points de base par an, ainsi que sur l'hypothèse d'une hausse annuelle moyenne du coût de la dette d'environ 30 points de base jusqu'en 2031, avec une dette couverte à 100% en 2027.

Forte de 1,4 MdEUR de dividendes versés depuis son introduction en Bourse en 2017, Carmila s'engage également sur un taux de distribution en numéraire de 75% du résultat net récurrent par action et sur une augmentation continue du dividende par action sur la période 2026-2031.

Ces objectifs reposeront sur une croissance organique, portée par l'indexation, le potentiel de réversion induit par des taux d'effort raisonnables, un taux d'occupation élevé et la transformation systématique des actifs.

Ils s'appuieront également sur une croissance par les investissements, issue d'acquisitions et de cessions ciblées, ainsi que sur une croissance par l'innovation, grâce au développement continu de Carmila Beyond.