Carmila: une nomination proposée au conseil

(CercleFinance.com) - Carmila annonce que son conseil d'administration a décidé, sur recommandation du comité des nominations et des rémunérations, de proposer à la prochaine AG de coopter Caroline Dassié en qualité d'administratrice en remplacement d'Elodie Perthuisot.



Après un début de carrière chez Danone, Caroline Dassié a intégré Carrefour France en 2018 en tant que directrice exécutive supermarchés, puis directrice exécutive marketing et clients du groupe à partir du 1er septembre 2021.



Le conseil a aussi décidé de proposer le renouvellement des mandats d'administrateurs de Marie Cheval, Olivier Lecomte, Nadra Moussalem et Laurent Vallée pour quatre ans, et de ne pas renouveler celui de Laurent Luccioni.





