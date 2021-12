Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Carmila: soutenu par un relèvement d'analyste information fournie par Cercle Finance • 13/12/2021 à 15:43









(CercleFinance.com) - Carmila s'adjuge plus de 4% sur fond d'un relèvement d'opinion chez Oddo BHF de 'neutre' à 'surperformance', avec un objectif de cours rehaussé de 14,7 à 15,6 euros sur le titre de la société d'immobilier commercial.



Suite à un 'exercice de communication financière réussi tant sur le fond que sur la forme', le bureau d'études s'attend 'en particulier à ce que Marie Cheval crée une dynamique d'équipe positive autour d'elle' après les changements managériaux récents.





Valeurs associées CARMILA Euronext Paris +3.96%