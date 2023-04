Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Carmila: signature d'un crédit hypothécaire information fournie par Cercle Finance • 18/04/2023 à 07:08









(CercleFinance.com) - La foncière d'immobilier commercial Carmila annonce avoir signé, le 17 avril, un crédit hypothécaire de 276 millions d'euros, arrivant à maturité en 2030, dont la marge est de 175 points de base par rapport à l'Euribor 3 mois.



Cette nouvelle ligne de crédit est sous forme d'un prêt hypothécaire souscrit par quatre filiales de Carmila France et sécurisé par leurs actifs. Le ratio LTV de ce financement par rapport à la valeur d'expertise des quatre actifs au 31 décembre 2022 est de 49,4%.





