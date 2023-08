Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Carmila: promesse de vente pour un actif à Torcy information fournie par Cercle Finance • 04/08/2023 à 07:08









(CercleFinance.com) - Carmila annonce la signature d'une promesse de vente avec Etixia, la foncière de l'enseigne Kiabi, portant sur Bay 1 à Torcy (en Ile-de-France), un actif acquis en 2014 et 100% occupé, comportant 25 commerces.



'Le prix de cession, de 35 millions d'euros droits inclus, est en ligne avec la valeur d'expertise. La finalisation de la transaction est prévue au cours du deuxième semestre 2023', précise la foncière d'immobilier commercial.



Cette cession s'ajoute à la vente d'un actif à Tarnos pour huit millions d'euros droits inclus au deuxième trimestre, dans le cadre de la nouvelle cible de Carmila, annoncée en février, d'un montant total de cessions additionnelles de 100 millions d'ici fin 2024.





