Carmila: promesse d'achat pour 7% de Galimmo

(CercleFinance.com) - Carmila indique avoir consenti à une entité gérée par Primonial REIM France une promesse unilatérale d'achat portant sur sa participation d'environ 7% dans Galimmo SCA exerçable jusqu'au 30 juillet pour environ 27 millions d'euros (11,93 euros par action).



Cet accord s'inscrit dans le prolongement de celui annoncé le 12 juillet 2023, en vue de l'acquisition de la participation détenue par les actionnaires de contrôle de Galimmo SCA (représentant 93% du capital et des droits de vote), qui devrait intervenir ce jour.



En cas d'exercice de la promesse, Carmila détiendrait 99,9% du capital de Galimmo SCA, représentant un investissement total de 299 millions d'euros, et elle déposera dans les prochaines semaines une offre publique suivie d'un retrait obligatoire.





Valeurs associées CARMILA 15,64 EUR Euronext Paris 0,00%