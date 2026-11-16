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Carmila projette un rapprochement avec IGD en Italie
information fournie par Zonebourse 16/11/2026 à 08:24

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Carmila fait part d'un projet de rapprochement amical avec IGD, foncière italienne qui détient 25 centres commerciaux d'une valeur de 1,9 MdEUR. Une opération stratégique qui "générera une croissance relutive et offrira une création de valeur immédiate pour les actionnaires des deux groupes".

Le groupe français a signé avec Coop Alleanza 3.0, principal actionnaire d'IGD, un accord aux termes duquel Coop Alleanza 3.0 échangera sa participation de 40,9% dans IGD contre des actions Carmila. Cet apport en nature s'effectuera selon une parité d'échange de 0,31 action nouvelle Carmila pour chaque action IGD.

À l'issue de l'apport, Carmila lancera une offre publique d'échange obligatoire sur toutes les actions IGD restantes, aux mêmes conditions, proposant ainsi une offre très attractive aux actionnaires des deux sociétés, selon le groupe. L'opération aura pour objectif le retrait des actions IGD de la cote d'Euronext STAR Milan.

Ce rapprochement permettra d'associer la position de leader d'IGD sur le marché aux actifs de Carmila "afin de tirer parti de la croissance d'un marché très porteur, qui dispose de fondamentaux économiques solides". Il permettrait la création d'un leader européen des centres commerciaux, doté de 9 MdsEUR d'actifs.

À l'issue de cette opération, l'Italie deviendra le deuxième marché de Carmila, tandis que les revenus locatifs nets combinés atteindront environ 530 MEUR. Carmila en attend des effets relutifs, avec une hausse de 1,5% de l'EPRA EPS et de 2% de l'EPRA NTA par action, grâce à des synergies d'environ 15 MEUR par an.

Carmila précise qu'Unicoop Etruria, le 2e actionnaire d'IGD, s'est engagé, sous réserve de la finalisation de certaines procédures d'autorisation, à apporter sa participation de 10% au capital d'IGD dans le cadre de l'offre publique d'échange obligatoire, offre dont le lancement est prévu au 2e trimestre 2027.

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