Carmila: plus d'un million d'actions rachetées

(CercleFinance.com) - Carmila annonce avoir racheté hors marché 1,05 million de ses propres titres pour un montant de 14,5 millions d'euros, montant correspondant approximativement à la partie restante du mandat de rachat d'actions de 20 millions d'euros actuellement en cours d'exécution.



Les actions ainsi rachetées seront conservées par la foncière d'immobilier commercial en vue de leur annulation future. Cette opération s'inscrit dans le cadre du programme de rachat d'actions de Carmila, tel qu'autorisé par l'AG des actionnaires du 18 mai 2021.





