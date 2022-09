Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Carmila : plonge de -13% vers 13,5E information fournie par Cercle Finance • 09/09/2022 à 12:19









(CercleFinance.com) - Gros gadin pour l'exploitant des galeries commerciales attenantes aux hypermarchés Carrefour.

Carmila plonge de -13% vers 13,5E et retrace à 1% près le plancher majeur des 13,4E des 20/12/2021, 24 mars, 14 juin et 4 juillet 2022.

Le support suivant se situerait vers 12,5E et remonte à début novembre 2021 puis surtout août 2019





