Carmila : ouvre l'extension d'un centre commercial à Nice

(CercleFinance.com) - Carmila annonce aujourd'hui l'extension du centre commercial Nice Lingostière, présenté comme 'un fleuron de l'économie locale'. Le centre commercial nouvelle version accueillera 50 nouvelles enseignes dans les univers maison, mode, loisirs et restauration, portant l'offre globale à 100 boutiques et créant 400 emplois complémentaires. La p.d.-g. de Carmila, Marie Cheval, s'est dite fière que la commercialisation soit achevée à 100%, malgré la crise sanitaire.

