Carmila: offre de rachat sur un emprunt obligataire

(CercleFinance.com) - Carmila annonce le lancement d'une offre de rachat, pour un montant maximum de 200 millions d'euros (montant pouvant être révisé), sur son emprunt obligataire arrivant à échéance le 18 septembre 2023, dont l'encours résiduel est de 523 millions d'euros.



L'objectif de cette opération est d'optimiser la structure de financement et la position de trésorerie de Carmila suite à la mise en place d'une nouvelle ligne de crédit bancaire d'un montant de 550 millions signée le 21 juillet dernier.



La foncière d'immobilier commercial précise que l'offre de rachat débutera ce 22 novembre et expirera à 16h00 heure de Paris le 28 novembre, et que ses résultats devraient être annoncés le 29 novembre.





Valeurs associées CARMILA Euronext Paris +0.86%