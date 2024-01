Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Carmila: nouveau directeur général en Espagne information fournie par Cercle Finance • 16/01/2024 à 14:19









(CercleFinance.com) - Carmila fait savoir que Sebastian Palacios, directeur général de Carmila Espagne, quittera le groupe à la fin du mois après dix années passées au service du développement du groupe dans le pays.



Alberto Rodriguez, jusqu'alors directeur des opérations Carmila Espagne lui succédera en tant que directeur général de Carmila Espagne.



Âgé de 54 ans, Alberto Rodriguez a rejoint le groupe Carmila en mars 2014 comme portfolio manager, avant d'être promu directeur des opérations.





