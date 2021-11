Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Carmila : nouveau directeur des relations investisseurs information fournie par Cercle Finance • 23/11/2021 à 07:08









(CercleFinance.com) - Carmila annonce l'arrivée, en octobre dernier, de Jonathan Kirk en tant que directeur des relations investisseurs. Dans ses nouvelles fonctions, il reportera à Pierre-Yves Thirion, directeur financier de la foncière d'immobilier commercial. En 2011, il s'est installé en France et a rejoint la banque de financement et d'investissement SG CIB, avant d'intégrer les fonctions groupe de Société Générale, où il a passé sept ans dans les équipes de relations investisseurs et de stratégie et développement (Corporate M&A).

