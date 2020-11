Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Carmila : nomme un nouveau directeur général délégué Cercle Finance • 27/11/2020 à 18:07









(CercleFinance.com) - Le conseil d'administration de la société Carmila annonce la nomination de Sébastien Vanhoove en qualité de directeur général délégué de Carmila. Il succède ainsi à Géry Robert-Ambroix, qui a souhaité donner une nouvelle orientation à sa carrière. Par ailleurs, le conseil a également décidé de renforcer la mission de l'administrateur référent, Olivier Lecomte, afin d'assister la présidente du conseil, Marie Cheval, dans ses attributions en matière de bon fonctionnement des organes de gouvernance.

Valeurs associées CARMILA Euronext Paris +0.32%