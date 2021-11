Carmila : nomination de Jonathan Kirk au poste de Directeur des Relations Investisseurs

(AOF) - Carmila a annoncé la nomination de Jonathan Kirk au poste de Directeur des Relations Investisseurs. Dans ses nouvelles fonctions, il reportera à Pierre-Yves Thirion, Directeur Financier de Carmila. Jonathan est diplômé d’un Master de l’Université d’Oxford. Il est également Membre de l’institut CFA (CFA Charterholder).

Jonathan a débuté sa carrière en 2009 en banque d'affaires à Londres chez Citigroup, au sein des équipes d'origination marchés de capitaux actions et dette, où il a notamment travaillé sur les émissions obligataires des entreprises et gouvernements des pays émergents de la zone EMEA.

En 2011, il s'est installé en France et a rejoint la banque de financement et d'investissement SG CIB, où il a travaillé dans les équipes d'origination obligataire et de financement de projet d'infrastructure, avant d'intégrer les fonctions groupe de Société Générale, où il a passé 7 ans dans les équipes de Relations Investisseurs et de Stratégie et Développement (Corporate M&A).

En octobre 2021, Jonathan Kirk rejoint Carmila en tant que Directeur des Relations Investisseurs.

